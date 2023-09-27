Захарова: Украина будет использовать ATACMS в террористических целях

В МИД России рассказали о военной помощи США для ВСУ.

Украина будет использовать ракеты ATACMS американского производства в террористических целях для совершения атак по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом дипломат оценила вероятность передачи властями США ракет в качестве военной помощи для Вооруженных сил Украины.

В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать - <...> этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ выразили соболезнования семьям погибших от взрыва на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе.

Фото и видео: МИД России