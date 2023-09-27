В МИД РФ выразили соболезнования семьям погибших от взрыва на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе

Мария Захарова оценила региональный конфликт в непризнанной республике.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования семьям погибших от взрыва бензохранилища на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе. А пострадавшим в МИД РФ пожелали скорейшего выздоровления. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила СМИ, что обстановка на территории по-прежнему остается непростой.

Видим, что ситуация в Нагорном Карабахе остается, мягко говоря, непростой. Прежде всего хотели бы выразить соболезнования родным, близким погибших в результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов близ Степанакерта 25 сентября. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: заигрывания Канады с нацистами повлияют на отношения с Россией.

Фото и видео: МИД России