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В МИД РФ выразили соболезнования семьям погибших от взрыва на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе

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Мария Захарова оценила региональный конфликт в непризнанной республике.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования семьям погибших от взрыва бензохранилища на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе. А пострадавшим в МИД РФ пожелали скорейшего выздоровления. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница пояснила СМИ, что обстановка на территории по-прежнему остается непростой. 

Видим, что ситуация в Нагорном Карабахе остается, мягко говоря, непростой. Прежде всего хотели бы выразить соболезнования родным, близким погибших в результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов близ Степанакерта 25 сентября.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: заигрывания Канады с нацистами повлияют на отношения с Россией.

Фото и видео: МИД России

Теги: азс, взрыв, мария захарова, мид, нагорный карабах
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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