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Захарова: заигрывания Канады с нацистами повлияют на отношения с Россией

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В МИД России оценили инцидент, произошедший в канадском парламенте.

Заигрывания канадских властей с украинскими нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы, так как теперь Россия рассматривает Канаду как недружественное для себя государство. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Дипломат пояснила прессе, что контакты между государствами и так находятся в глубочайшем кризисе. В МИД РФ обвили местных властей в пособничестве нацистам и предательстве собственного исторического прошлого.

Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся. Дело не ограничится протестами, всё это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала позорным молчание "великих держав" Запада по ситуации с нацистом в Канаде.

Фото и видео: МИД России

Теги: канада, мария захарова, мид, нацизм, недружественная страна
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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