В МИД России оценили инцидент, произошедший в канадском парламенте.

Заигрывания канадских властей с украинскими нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы, так как теперь Россия рассматривает Канаду как недружественное для себя государство. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат пояснила прессе, что контакты между государствами и так находятся в глубочайшем кризисе. В МИД РФ обвили местных властей в пособничестве нацистам и предательстве собственного исторического прошлого.

Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся. Дело не ограничится протестами, всё это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала позорным молчание "великих держав" Запада по ситуации с нацистом в Канаде.

Фото и видео: МИД России