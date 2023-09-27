Захарова: заигрывания Канады с нацистами повлияют на отношения с Россией

Заигрывания канадских властей с украинскими нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы, так как теперь Россия рассматривает Канаду как недружественное для себя государство. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат пояснила прессе, что контакты между государствами и так находятся в глубочайшем кризисе. В МИД РФ обвили местных властей в пособничестве нацистам и предательстве собственного исторического прошлого.
Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся. Дело не ограничится протестами, всё это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова назвала позорным молчание "великих держав" Запада по ситуации с нацистом в Канаде.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все