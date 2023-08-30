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Захарова назвала самооправданием слова Макрона о неучастии Парижа в украинском конфликте

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В МИД РФ оценили политику Елисейского дворца в отношении украинского кризиса.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала самооправданием слова французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Париж исключает прямое участие в украинском конфликте.  Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Она пояснила, что в Елисейском дворце бесперебойно оказывают техническую и военную поддержку киевскому режиму. Спикер МИД РФ напомнила, что Франция одной из первых стран Запада начала помогать ВСУ боеприпасами натовского образца, а также стала инициатором "танковой коалиции", активно выступает за отправку ВСУ авиации и занимается подготовкой военнослужащих Украины. Очевидно для нас и то, что вместе с другими западными странами Франция продолжает цинично использовать киевский режим в качестве инструмента борьбы с Россией

Порой складывается ощущение, что Париж занимается то ли самовнушением, то ли самооправданием, то ли вообще не понимает, что произносит.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова сообщила о падении доли доллара в международных резервах ниже 60%.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, мария захарова, мид, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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