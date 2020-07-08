Захарова назвала реакцию на слова Лаврова уведением внимания от проблемы

В МИД РФ рассказали о том, что коллективный Запад уходит от проблемы.

Реакция мировой общественности на высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также полное игнорирование коллективным Западом нахождения на Украине неонацистских сил является не просто "двойными стандартами", а уведением внимания от реально существующей проблемы. Об этом журналистам радиостанции Sputnik в эфире рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Хватит называть это "двойными стандартами". Есть хорошее человеческое слово - подлость…Мы видим антиреакцию. Мы видим реакцию, которая как бы специально фокусируется на том, что проблемой не является. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что данная риторика осталась в прошлом. Она была была уместна только тогда, когда российская сторона пыталась "достучаться и объяснить" Западу ситуацию, а также вызвать эмпатию у международных партнеров. По словам Захаровой, все попытки призвать к сочувствию, сопереживанию оказались для Москвы тщетными, так как со стороны Запада наблюдается нулевая реакция на проблему.

Захарова заявила, что США обещают помочь в открытии новых счетов генконсульств России.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

