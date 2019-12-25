Захарова заявила, что США обещают помочь в открытии новых счетов генконсульств России

В МИД РФ рассказали о "помощи" Госдепа США дипломатам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в Госдепе США обещают помочь в открытии новых финансовых счетов для генеральных консульств России в американских банках. В рамках регулярного брифинга в Москве чиновница подчеркнула, что эти действия якобы нужны для того, чтобы дипломатические миссии могли избежать проблем

Очевидно, что подобные действия (блокировка счетов генконсульств России)) финансового учреждения Bank of America не могли произойти без прямого указания Госдепа США… Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ считают, что теперь американское внешнеполитическое ведомство для того, чтобы избежать неприятностей для собственной дипмиссии США в Москве, обещает РФ оказать содействие в открытии новых счетов в другом банке. Мария Захарова рассчитывает на решение проблемы. В противном случае Москве придется отвечать зеркально. Она добавила, что в этом случае "мы не будем себя сдерживать".

Захарова: Россия продолжает фиксировать факты вербовки наемников украинскими посольствами.

Фото и видео: МИД России

