Захарова: Россия продолжает фиксировать факты вербовки наемников украинскими посольствами

В МИД РФ рассказали о количестве добровольцев, приезжающих на Украину ради сражений.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Москва продолжает фиксировать факты вербовки наемников украинскими посольствами для того, чтобы эти граждане участвовали в боевых действиях. На текущий момент известно о примерно семи тысячах человек. Соответствующей статистикой чиновница поделилась с журналистами во время регулярного брифинга.

Да, этих фактов очень много, мы о них очень часто говорили. Это и рекрутирование боевиков для направления в зону боевых действий, и рекрутирование кибернаемников. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в конце февраля украинский лидер Владимир Зеленский объявил о формировании в стране иностранного легиона территориальной обороны. Он приказал правительству ввести безвизовый режим для тех, кто прибывает для обороны страны.

Захарова: Россия требует прекращения обстрелов Сирии Израилем.

Фото и видео: МИД России

