Захарова: Россия требует прекращения обстрелов Сирии Израилем

В МИД РФ считают поведение еврейского государства недопустимым.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что страна требует прекращения обстрелов Сирии Израилем. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга в Москве. По мнению экспертов, поведение еврейского государства является недопустимым. МИД РФ категорически его осуждает, так как оно нарушает нормы международного права.

Мы считаем необходимым подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории Сирии, нарушение базовых прав международного права категорически неприемлемы и недопустимы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница полагает, что израильские обстрелы сирийской земли только множат количество погибших как среди военнослужащих, так и мирного населения. Они также несут в себе угрозу по неконтролируемой эскалации напряженности в региональном масштабе.

МИД России назвал заморозку российских активов опасным прецедентом.

Фото и видео: МИД России

