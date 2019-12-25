МИД назвал заморозку российских активов опасным прецедентом

Мария Захарова рассказала о том, как ситуация воспринимается российской стороной.

Действия Запада по заморозке активов России представляет из себя опасный для мира прецедент, так как такие шаги дают право Москве на ответные действия. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в рамках регулярного брифинга.

По принадлежащим РФ активам, которые заблокированы на зарубежных счетах…считаем их заморозку нелегитимной, нарушающей все принципы международного права. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что подобное поведение со стороны иностранных институтов российской стороной может быть интерпретировано как посягательство на независимую собственность, а также как "неприкрытое воровство". По мнению Марии Захаровой, коллективный Запад отказался сотрудничать с Россией в правовом поле, а сейчас происходит лишь усугубление ситуации. Она уточнила, что страны замораживают активы отдельных лиц, связанных с Россией.

Захарова: РФ будет добиваться наказания виновников трагедии в Одессе в мае 2014 года.

Фото и видео: МИД России

