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Захарова: РФ будет добиваться наказания виновников трагедии в Одессе в мае 2014 года
Сегодня, 14:21
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Захарова: РФ будет добиваться наказания виновников трагедии в Одессе в мае 2014 года

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В МИД РФ призвали мировое сообщество сформировать непредвзятое отношение к вопросу.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что РФ будет добиваться наказания виновников трагедии в Одессе, которая была зафиксирована в мае 2014 года. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами на регулярном брифинге в Москве. Она подчеркнула, что страна никогда не забудет этого ужасного преступления, а все виновные и причастные к ней будут установлены.

До сих пор на Украине не раскрыто. Киев и западные страны закрывают на него глаза, как, в принципе, на неонацизм, который разрастается на Украине, как раковая опухоль.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова отметила перед прессой, что международное сообщество и "цивилизованный Запад" не обращает внимание на существенное количество доказательств трагедии. При этом Москва все восемь лет призывала коллег обратить внимание на ситуацию, издавала книги и проводила презентации расследований, как частных журналистских, так и общественных. По мнению представителя МИД РФ, существует достаточно свидетельств тех зверств в Одессе, чтобы можно было сформировать непредвзятое отношение.

Захарова: МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, одесса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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