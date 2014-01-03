Захарова: РФ будет добиваться наказания виновников трагедии в Одессе в мае 2014 года

В МИД РФ призвали мировое сообщество сформировать непредвзятое отношение к вопросу.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что РФ будет добиваться наказания виновников трагедии в Одессе, которая была зафиксирована в мае 2014 года. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами на регулярном брифинге в Москве. Она подчеркнула, что страна никогда не забудет этого ужасного преступления, а все виновные и причастные к ней будут установлены.

До сих пор на Украине не раскрыто. Киев и западные страны закрывают на него глаза, как, в принципе, на неонацизм, который разрастается на Украине, как раковая опухоль. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова отметила перед прессой, что международное сообщество и "цивилизованный Запад" не обращает внимание на существенное количество доказательств трагедии. При этом Москва все восемь лет призывала коллег обратить внимание на ситуацию, издавала книги и проводила презентации расследований, как частных журналистских, так и общественных. По мнению представителя МИД РФ, существует достаточно свидетельств тех зверств в Одессе, чтобы можно было сформировать непредвзятое отношение.

Захарова: МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины.

Фото и видео: МИД России