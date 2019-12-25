Захарова: МВФ и ВБ используют для политизации ситуации вокруг Украины

В МИД РФ рассказали о том, что группа стран навязывает свои антироссийские подходы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что Международный валютный фонд и Всемирный банк используются для политизации отношения к России из-за ситуации вокруг Украины. В Москве в рамках регулярного брифинга с журналистами чиновница выразила сожаление в том, что сугубо экономические площадки задействованы в данном вопросе.

Деятельность сугубо специализированных учреждений с подачи западных акционеров фактически была сосредоточена на осуждении нашей страны за спецоперацию на Украине. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению Захаровой, Россия является полноправным участником Бреттон-Вудских учреждений, а также регулярно вносит существенный вклад в выполнение совместных целей. В РФ выполняют взятые на себя международные обязательства своевременно и добросовестно, в строгом соответствии с документацией. В МИД РФ считают, что сейчас МВФ и ВБ коллективный Запад делает инструментом для продвижения навязываемых установок и подходов.

Захарова: Киев и Вашингтон начали подготовку к киберпровокации.

Фото и видео: МИД России