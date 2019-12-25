Захарова: Киев и Вашингтон начали подготовку к киберпровокации

В МИД России рассказали о поручении американским добровольцам со стороны Госдепа США.

Киев и Вашингтон, а также коллективный Запад начали подготовку к провокации в киберпространстве. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга в Москве поделилась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

К масштабной провокации в киберсреде сейчас начата подготовка киевским режимом, США и Западом - натовскими структурами, еэсовскими структурами. Мы это фиксируем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

При этом Россия решительно осуждает призывы Госдепа США к американским гражданам распространять антироссийскую пропаганду со своих личных компьютеров и других гаджетов, обладающих информационно-коммуникационными средствами. В частности, речь идет о том, что добровольцы из США вступают при помощи специального оборудования в контакт с россиянами. По мнению Марии Захаровой, эта инициатива говорит о беспомощности Госдепа США в его приступе русофобии. В МИД РФ подчеркнули, что у Вашингтоне не осталось других способов воздействия, поэтому он объявил "всеобщую мобилизацию" сил.

Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец".

Фото и видео: МИД России