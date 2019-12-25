Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец"

В МИД РФ не исключили, что сайт является проектом Госдепа США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова не исключила участия США в создании украинского скандального сайта "Миротворец". Такое заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она пояснила, что в проекте могут быть задействованы сотрудники американского Госдепа. По мнению спикера, дипломаты Вашингтона могут быть или разработчиками этого "ноу-хау".

Столько лет они прикрывали, с точки зрения попечительства, сайт "Миротворец", так, может, это их вообще разработка была, на котором выкладывались персональные данные… Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что украинский портал "Миротворец" известен своими публикациями, в которых обнародует личную информацию про журналистов, граждан ДНР и ЛНР, политиков и общественных деятелей, которые считаются "изменниками и предателями" Родины. В Генпрокуратуре России данный сайт считается экстремистским. Он создан в августе 2014 года при поддержке киевской власти.

Захарова: Комиссар ООН использует фейки по военным преступлениям на Украине.

Фото и видео: МИД России

