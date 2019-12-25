Захарова: Комиссар ООН использует фейки по военным преступлениям на Украине

В МИД РФ оценили высказывания Мишель Бачелет, отвечающей за права человека.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что верховный комиссар ООН использует фейки по военным преступлениям на Украине. Такими сведениями чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга в Москве. Она оценила аргументацию представителя Всемирной организации по правам человека Мишель Бачелет.

Комиссар и вверенное ей управление пока не способны самостоятельно и взвешенно осмыслить и проанализировать ситуацию, опираясь при этом на неопровержимые факты. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Москва находит процесс в ООН явно необоснованным, с обвинительным перекосом в российский адрес. Захарова отметила политизированные высказывания и позицию Запада, которые основываются на домыслах, срежиссированных постановках.

Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ.

Фото и видео: МИД России

