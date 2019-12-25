Захарова: Комиссар ООН использует фейки по военным преступлениям на Украине

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что верховный комиссар ООН использует фейки по военным преступлениям на Украине. Такими сведениями чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга в Москве. Она оценила аргументацию представителя Всемирной организации по правам человека Мишель Бачелет.
Комиссар и вверенное ей управление пока не способны самостоятельно и взвешенно осмыслить и проанализировать ситуацию, опираясь при этом на неопровержимые факты.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Москва находит процесс в ООН явно необоснованным, с обвинительным перекосом в российский адрес. Захарова отметила политизированные высказывания и позицию Запада, которые основываются на домыслах, срежиссированных постановках.
Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ.
Фото и видео: МИД России
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