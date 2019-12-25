Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с ВСУ

В МИД России рассказали, что сотрудники СММ сотрудничают со спецслужбами Киева.

Москва призвала ОБСЕ расследовать контакты наблюдателей с Вооруженными силами Украины. Соответствующее заявление официальный представитель российского ведомства Мария Захарова сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами. Она подчеркнула, что сотрудники специальной мониторинговой комиссии по сути занимались преступной деятельностью. Это поведение нанесло ущерб по репутации всемирной организации.

…Передавали им и представителям иностранных разведок сведения о местах расположения частей и подразделений народной милиции ЛНР и ДНР, прочую информацию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что компетентные органы Луганской и Донецкой народных республик регулярно обнаруживают все новые свидетельства противоправной деятельности отдельных сотрудников СММ ОБСЕ на Донбассе. Москва обеспокоена фактом системного взаимодействия иностранцев с украинскими спецслужбами и ВСУ.

Захарова: Запад призывает Киев атаковать РФ с использованием предоставленных вооружений.

Фото и видео: МИД России

