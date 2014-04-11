Захарова: Запад призывает Киев атаковать РФ с использованием предоставленных вооружений

В МИД РФ рассказали об участившихся случаях нападения ВСУ на приграничные регионы с РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что Запад открыто призывает Киев атаковать территорию России с использованием предоставленных иностранных видов вооружений. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга в Москве.

Мы уже комментировали заявления заместителя минобороны Великобритании Хиппи о допустимости…На Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя в том числе полученное от натовских стран оружие. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова полагает, что рекомендацию Запада киевский режим воспринимает как руководство к действию. Она уточнила, что за последние несколько недель украинские вооруженные силы подвергли обстрелу приграничные российские регионы. В результате инцидентов есть пострадавшие люди и разрушенные объекты. По мнению представителя МИД РФ, это является лучшим доказательством зависимости Владимира Зеленского и несамостоятельности президента Украины в принятии решений. В Москве не собираются оставлять такие атаки на страну без ответа.

Захарова: Россия расценивает инциденты в Приднестровье как акты терроризма.

Фото и видео: МИД России

