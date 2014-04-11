Захарова: Россия расценивает инциденты в Приднестровье как акты терроризма

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила, что Москва расценивает инциденты в Приднестровье как акты терроризма. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга. Дипломаты встревожены ростом напряженности в непризнанном регионе. В РФ ждут тщательного и объективного расследования обстоятельств произошедшего.
Мы встревожены…в течение последних дней произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами официальных и инфраструктурных объектов.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
По мнению представителя МИД РФ, террористические акты в Приднестровье были направлены на дестабилизацию ситуации. При этом Москва осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине.
Захарова: вопросом Виктора Бута в России занимаются и будут заниматься.
Фото и видео: МИД России
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