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Захарова: Россия расценивает инциденты в Приднестровье как акты терроризма
Сегодня, 12:19
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Захарова: Россия расценивает инциденты в Приднестровье как акты терроризма

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В МИД РФ оценили серию взрывов в регионе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила, что Москва расценивает инциденты в Приднестровье как акты терроризма. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга. Дипломаты встревожены ростом напряженности в непризнанном регионе. В РФ ждут тщательного и объективного расследования обстоятельств произошедшего.

Мы встревожены…в течение последних дней произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами официальных и инфраструктурных объектов.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению представителя МИД РФ, террористические акты в  Приднестровье были направлены на дестабилизацию ситуации. При этом Москва осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине.

Захарова: вопросом Виктора Бута в России занимаются и будут заниматься.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, молдавия, приднестровье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России, Мировые новости,

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