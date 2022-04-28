Захарова: вопросом Виктора Бута в России занимаются и будут заниматься

В МИД РФ рассказали о том, что дипломаты прикладывают усилия по возвращение заключенных граждан РФ за границей.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что вопросом гражданина Виктора Бута дипломаты занимаются и будут заниматься. Она уточнила, что в настоящее время мужчина находится в заключении на территории США. Сотрудники ведомства не теряют надежды, сил и веры.

Нет здесь понимания того, что есть какая-то степень возрастающего или уменьшающегося внимания к человеку в связи с политической ситуацией или конъюнктурой. Бутом занимались, занимаются и будут заниматься. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что после обмена Константина Ярошенко в дипломатическое ведомство начали поступать вопросы о том, кого еще из россиян удастся освободить следующим. Мария Захарова считает досадным, что общество полагает, что существует какая-то очередь по данной проблеме.

Захарова: идея США о признании РФ страной - спонсором терроризма не останется без ответа.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

