Захарова: идея США о признании РФ страной - спонсором терроризма не останется без ответа

В МИД РФ рассказали о "мере идиотического характера".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что американская идея о признании РФ страной - спонсором терроризма не останется без реакции со стороны Москвы. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире проекта "Соловьев Live". Таким образом она прокомментировала вопрос журналиста Владимира Соловьева о той инициативе, о которой в Сенате Конгресса США рассказал государственный секретарь Энтони Блинкен. Предложение Госдепа в МИД РФ считают мерой идиотического характера.

Все меры, которые они будут принимать, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, … ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова объяснила, почему Россию нельзя исключить из СБ ООН.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

