Захарова назвала причиной инфляции в США кризис либеральной модели экономики

Причинами высокой инфляции в США являются кризис либеральной модели экономики. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам чиновницы, американская администрация оторвана от реальности. Она прокомментировала журналистам собственный пост в Telegram-канале.
Причина инфляции в США - это кризис либеральной модели экономики, единственным ресурсом которой является империалистический, захватнический способ решения внутренних проблем.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Дипломат обратила внимание на высказывание президента США Джо Байдена, который заявил о том, что уровень высокой инфляции в США связан со специальной военной операцией РФ на Украине и пандемией коронавирусной инфекцией. По мнению Захаровой, сейчас диктатура либерализма не оставила ничего от ранних принципов, заложенных в основу экономики США Она пояснила, что говорит о свободной конкуренции, таланте и труде. По словам представителя МИД РФ, система США не выдержала проверку пандемией ковида.
МИД РФ ответил на заявления США о спонсорстве терроризма.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
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