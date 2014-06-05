Захарова назвала причиной инфляции в США кризис либеральной модели экономики

В МИД РФ оценили заявление Байдена о том, что виной инфляции в США является Владимир Путин и пандемия ковида.

Причинами высокой инфляции в США являются кризис либеральной модели экономики. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам чиновницы, американская администрация оторвана от реальности. Она прокомментировала журналистам собственный пост в Telegram-канале.

Причина инфляции в США - это кризис либеральной модели экономики, единственным ресурсом которой является империалистический, захватнический способ решения внутренних проблем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат обратила внимание на высказывание президента США Джо Байдена, который заявил о том, что уровень высокой инфляции в США связан со специальной военной операцией РФ на Украине и пандемией коронавирусной инфекцией. По мнению Захаровой, сейчас диктатура либерализма не оставила ничего от ранних принципов, заложенных в основу экономики США Она пояснила, что говорит о свободной конкуренции, таланте и труде. По словам представителя МИД РФ, система США не выдержала проверку пандемией ковида.

МИД РФ ответил на заявления США о спонсорстве терроризма.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

