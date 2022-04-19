Мария Захарова рассказала об очередной пропаганде Вашингтона.

МИД РФ ответил на заявления США о спонсорстве терроризма. В эфире проекта "Соловьев Live" официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам чиновницы, речь идет об информационно-пропагандистском ходе Вашингтона. Ранее в Белом доме не исключают такого развития ситуации, при которой могут признать РФ государством, которое спонсирует акты терроризма.

Это нужно для того, чтобы убедить тех, кто ещё не сломался... Это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами, о фактах никто вообще не говорит... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Представитель администрации США при президенте Байдене Джен Псаки пояснила, что на текущий момент в "черном перечне" из стран, финансирующих боевиков, находятся Иран, Судан и КНДР. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что у него вызывает отторжение попытка США присвоить себе право судить о том, кто есть "военный преступник".

Премьер Швеции не подтвердила, что ее партия приняла решение по заявке о вступлении в НАТО.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live