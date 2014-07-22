Премьер Швеции не подтвердила, что ее партия приняла решение по заявке о вступлении в НАТО

Магдалена Андерссон не смогла также подтвердить сведения.

Премьер-министр Швеции не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что ее политическая партия (Социал-демократическое рабочее движение) приняла решение по заявке о вступлении в НАТО. Чиновницу попросили прокомментировать появившиеся слухи, распространяемые западной прессой, в рамках совместного брифинга при участии коллеги из Финляндии Санны Марин. Ранее СМИ написали о том, что решение уже принято, а страна готовится подать соответствующую заявку руководству Североатлантического альянса в июне 2022 года.

Нам нужно обдумать это. Мы должны проанализировать ситуацию, чтобы увидеть, что лучше для шведского народа. Мы не собираемся торопиться ни с чем. Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Чиновница добавила, что для страны существуют как внешние риски, так и возможности со всеми различными альтернативами действий и сценариями. Сейчас местное правительство проводит консультации по вопросу безопасности со всеми партиями. По мнению Андерссон, эта проверка позиций должна быть осуществлена со всей тщательностью, но при этом, чтобы процесс не занимал слишком много времени. Результат работы будет представлен кабмином до конца мая текущего года.

Захарова назвала заявления об "угрозе" Швеции и Финляндии от РФ пропагандой и провокацией.

Фото: YouTube / Regeringskansliet