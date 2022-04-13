Захарова назвала заявления об "угрозе" Швеции и Финляндии от РФ пропагандой и провокацией

Представитель МИД РФ оценила слова Анн Линде об угрозе Швеции со стороны России.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала заявления об "угрозе" Швеции и Финляндии от России пропагандой и провокацией. Соответствующей информацией чиновница поделилась в рамках выступления в эфире радиостанции "Спутник". По версии пресс-секретаря МИД РФ, оба государства Европы обслуживают коллективные интересы Североатлантического альянса, выступающего под руководством США.

Эти заявления неумны. Они не основываются на фактах, они лежат в русле пропаганды и провокации. Они не отвечают интересам народов этих стран и обеспечивают и обслуживают интересы коллективного НАТО. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Таким образом чиновница прокомментировала слова главы МИД Швеции Анн Линде о недопустимости того, чтобы Россия каким-либо образом могла угрожать безопасности Швеции и Финляндии. В стране уточнили, что именно поэтому рассматривают возможность присоединения в военному блоку или более тесное сотрудничество с ним. Захарова призвала не рассматривать подобные высказывания в качестве самостоятельного и индивидуального мнения.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

