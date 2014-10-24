Госдеп оценил возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Нед Прайс рассказал о принципе "открытых дверей".

Госдеп прокомментировал возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках регулярного брифинга в американском внешнеполитическом ведомстве официальный представитель Нед Прайс. Чиновник напомнил прессе о существовании в Североатлантическом альянсе принципа "открытых дверей". Однако решение о присоединении кандидатов остается на усмотрение за альянсом в целом.

Могу сказать, что мы поддерживаем принцип "открытых дверей" НАТО. Если есть желающие вступить страны…которые отвечают критериям НАТО, то решение остается за НАТО. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В рамках мероприятия один из корреспондентов предположил,, что вступление новых стран в военный альянс может негативно сказаться на ситуации со стабильностью и безопасностью в европейском регионе. Прайс ответил на эту ремарку, что "не может такого представить".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

