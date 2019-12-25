Блинкен заявил, что конфликт на Украине угрожает продовольственной безопасности в мире

В Госдепе США заявили о росте цен на продукты и нехватку зерна в мире.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что конфликт на Украине угрожает мировой продовольственной безопасности. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на совместном брифинге в Вашингтоне по результатам двусторонних переговоров с руководителями внешнеполитических и оборонных ведомств США и Индии, проводимых в формате "2+2". Чиновник уточнил, что страна работает совместно с Нью-Дели над тем, чтобы нарастить поставки продуктов на глобальный рынок.

По мнению Блинкена, специальная военная операция России на территории Украины является атакой, которая нарушает мировой порядок, основанный на правилах, которых придерживаются в США и Индии. В Госдепе США подчеркнули, что российские действия имеют сильное влияние не только на Киев или европейский регион, но и на весь мир. В частности, это выражается в росте цен и нестабильности по продуктам питания.

США продолжат усиливать нашу поддержку правительству и народу Украины и призывают другие страны делать то же самое. Российская агрессия резко контрастирует с тем видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которое разделяют СШАи Индия. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По мнению госсекретаря США, боевые действия на Украине в настоящий момент препятствуют поставкам зерна на экспорт.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State