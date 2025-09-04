В МИД РФ с юм ором отнеслись к "фейкомету" Евросоюза о ситуации с самолетом главы ЕК в Болгарии.

Вброс насчет посадки самолета главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по бумажным картам из-за якобы гибридной атаки со стороны Кремля "отдает отчаянием" стран-членов коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 3 августа по времени Дальнего Востока (4 сентября по московскому времени) сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Мероприятие было организовано на полях Восточного экономического форума в 2025 году.

Я просто представляю, как сидит кто-то в Кремле и, знаете, джойстиком водит и говорит: "Отключаем Урсулу фон дер Ляйен от GPS, пусть садятся по бумажным картам". Не знаю, чего же мы тогда карты-то не выкрали. Может, оно бы и проще было. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению сотрудницы внешнеполитического ведомства, сейчас пресса из недружественных государств "генерирует фейки с русофобским душком просто без продыха". Местные СМИ пытаются запугать население региона мифической российской угрозой на фоне регулярно ухудшающейся социально-экономической обстановки на территории самого Европейского союза. Мария Захарова заметила, что представители главы ЕК сообщили общественности не просто о какой-то доле вранья, миксе правды, полуправды и неправды, а о стопроцентном выдуманном фейке.

Захарова: запрашиваемые Украиной гарантии безопасности опасны для Европы.

Фото и видео: МИД России