Захарова назвала нонсенсом невозможность привлечь США к ответственности за их диверсии

В МИД РФ рассказали о том, что США заблокировали решение МУС по иску Никарагуа.

Невозможность привлечь американскую сторону к ответственности за их диверсии с инфраструктурой во всем мире является нонсенсом. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница уверена в том, что власти в Вашингтоне как занимались, так и будут это делать до того момента, пока у международного сообщества не получится остановить США. В МИД РФ напомнили об инциденте 1984 года, когда Никарагуа обратилась в Международный суд ООН (МУС) после диверсии на ее энергетической инфраструктуре.

Арбитраж тогда признал вину Вашингтона и обязал возместить убытки. Какой же это нонсенс? США заблокировали соответствующую резолюцию, и за ту диверсию никто не ответил. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала бесчеловечными заявления о невозможности помощи Сирии из-за санкций.

Фото и видео: МИД России