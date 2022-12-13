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Захарова назвала бесчеловечными заявления о невозможности помощи Сирии из-за санкций

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В МИД РФ рассказали о том, что Запад решил проигнорировать гибель людей.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала бесчеловечными заявления о невозможности помощи Сирии после землетрясения из-за западных антироссийских санкций. Чиновница прокомментировала ситуацию в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она призвала страны коллективного Запада отменить односторонние рестрикции ради поддержи гражданского населения в стране Ближнего Востока. Такую позицию ЕС и США в МИД РФ считают антигуманным отношением к людям и бесчеловеческой логикой. Дипломат подчеркнула, что на Западе решили проигнорировать гибель тысяч сирийцев.

В очередной раз подчеркиваем востребованность оказания срочной международной помощи Дамаску в тесной координации с сирийским правительством при уважении суверенитета и территориальной целостности этой страны. к людям.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала недопустимыми слова Писториуса о том, что мир без Путина был бы лучше.

Фото и видео: МИД России

Теги: гуманитарная помощь, землетрясение, мария захарова, санкции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии,

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