В МИД РФ рассказали о том, что Запад решил проигнорировать гибель людей.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала бесчеловечными заявления о невозможности помощи Сирии после землетрясения из-за западных антироссийских санкций. Чиновница прокомментировала ситуацию в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она призвала страны коллективного Запада отменить односторонние рестрикции ради поддержи гражданского населения в стране Ближнего Востока. Такую позицию ЕС и США в МИД РФ считают антигуманным отношением к людям и бесчеловеческой логикой. Дипломат подчеркнула, что на Западе решили проигнорировать гибель тысяч сирийцев.

В очередной раз подчеркиваем востребованность оказания срочной международной помощи Дамаску в тесной координации с сирийским правительством при уважении суверенитета и территориальной целостности этой страны. к людям. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала недопустимыми слова Писториуса о том, что мир без Путина был бы лучше.

Фото и видео: МИД России