В МИД РФ рассказали о позиции Берлина по поддержке киевских националистов.

Официальное заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что мир без российского руководства и президента Владимира Путина был бы лучше, является "абсолютно недопустимым". Такое мнение высказала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат уверена, что в безоглядной поддержке западных идеалов и киевских нацистов власти ФГ переходят все мыслимые и немыслимые границы. В частности, речь идет о высказывании министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая официально заявляла, что НАТО ведет войну против РФ.

Писториус абсолютно недвусмысленно намекнул на желательность вообще устранения... Такое заявление абсолютно недопустимо для официальных лиц любой страны, которая является членом международного сообщества. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила о том, что речь идет не о представителей какой-то придуманной страны, не о секте вурдалаков или частной конторе, а о государстве-члене Организации объединенных наций. В МИД РФ не понимают, как Берлин может считать себя поборником международного права и прав человека при таких высказываниях руководящих органов власти.

В МИД РФ не удивлены выводами Херша о причастности Норвегии к подрыву "Северных потоков".

Фото и видео: МИД России