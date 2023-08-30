Захарова назвала неприемлемыми угрозы Борреля лишить россиян медицинского снабжения

В МИД РФ напомнили о преступлениях нацистов во времена блокады Ленинграда.

Москва считает неприемлемыми и неонацистскими угрозы со стороны руководителя внешнеполитической службы, верховного представителя дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозепа Борреля лишить российских граждан медицинского снабжения. Соответствующее заявление официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами. Чиновница прокомментировала высказывание иностранного коллеги о том, что ЕС пока что не вводит ограничения в отношении РФ по поставкам медикаментов, медицинского оборудования и продовольствия.

Рестрикции ЕС - это прежде всего инструмент запугивания, шантажа. Считаем неприемлемыми очередные прямые угрозы в адрес россиян со стороны Борреля. Может, ему напомнить блокадный Ленинград? Та же логика была у нацистов - лишить людей продовольствия и смотреть, как они умирают в городе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что в этот раз Жозеп Боррель пытается себе внушить, что антироссийские санкции работают "именно против России", но такое заявление на самом деле является самовнушением. МАрия Захарова полагает, что чиновники ЕС пытаются через дезинформаторов создать у неискушенных читателей иллюзию слабости России.

Захарова назвала самооправданием слова Макрона о неучастии Парижа в украинском конфликте.

Фото и видео: МИД России