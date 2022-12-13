Захарова назвала нацистскими слова Подоляка об отмене российского культурного пространства

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова назвала нацистскими слова советника украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка об отмене российского культурного пространства, в том числе и на территории Крыма. В собственном Telegram-канале чиновница заметила, что украинские власти до прошлого года "делали то же самое"
Нацисты в полный рост. И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Российский дипломат опубликовала цитату Михаила Подоляка, в которой украинский спикер указывает на то, что киевские власти должны "полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства", а сделать на олуострове полностью украинское культурное пространство.
Михаил Подоляк: Украина вернет Крым за 5-7 месяцев.
Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian
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