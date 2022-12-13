Михаил Подоляк: Украина вернет Крым за 5-7 месяцев

Советник Зеленского раскрыл планы ВСУ по "освобождению" полуострова из-под контроля Москвы.

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк уверен в том, что в настоящее время у России нет достаточного ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на территории полуострова, а также в Донецке и Луганске. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в рамках интервью для СМИ-иноагента. Гость программы отметил, что об этом говорит логика военных действий.

Понимают, что в Крыму не останутся... Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, или пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный. Михаил Подоляк, советник офиса главы Украины

Михаил Подоляк полагает, что боевые действия в регионе конфликта продолжатся до того момента, пока вся территория Украины не будет освобождена. По его мнению, речь идет не о Крыме, а о сражении страны право существования демократического и цивилизованного мира в рамках международного права. Эксперт думает о том, что полуостров может стать предметом для переговоров между Москвой и Киевом только в том случае, если "агрессор выведет все свои войска с оккупированных территорий". После этого ВСУ и украинские власти будут готовы рассмотреть взаимные гарантии по безопасности. Михаил Подоляк добавил, что затем Киев демонтирует Керченский мост.

Советник Зеленского Подоляк призвал провести зачистку УПЦ.

Фото и видео: YouTube / Радіо Свобода (запрещенное на территории РФ СМИ, которое было признано по решению Генеральной прокуратуры иностранным агентом).