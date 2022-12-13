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Советник Зеленского Подоляк призвал провести зачистку УПЦ

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Михаил Подоляк рассказал о том, что УПЦ надо было "ликвидировать ранее".

 Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил в интервью журналистам местного "24 канала" ликвидировать Украинскую православную церковь. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телемарафона. Эксперт пояснил, что на территории страны должна остаться единственная каноническая церковь. Он пояснил, что сделать это сейчас будет намного тяжелее, чем в первые дни проведения Россией специальной военной операции, однако - не невозможно. Михаил Подоляк призвал коллег избавиться от УПЦ юридически мотивированно и "достаточно жестко".

Уникальный шанс, когда можно было вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трех-шести месяцев... Тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее.

Михаил Подоляк, советник Зеленского

Михаил Подоляк сравнил каноническую УПЦ с "гнойником, который необходимо хирургически закрыть". Аналитик офиса президента Украины обвинил Церковь в эскалации и нежелании идти на диалог с киевским режимом.

Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал

Теги: киево-печерская лавра, михаил подоляк, право на вероисповедание, упц
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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