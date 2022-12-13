Советник Зеленского Подоляк призвал провести зачистку УПЦ

Михаил Подоляк рассказал о том, что УПЦ надо было "ликвидировать ранее".

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил в интервью журналистам местного "24 канала" ликвидировать Украинскую православную церковь. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телемарафона. Эксперт пояснил, что на территории страны должна остаться единственная каноническая церковь. Он пояснил, что сделать это сейчас будет намного тяжелее, чем в первые дни проведения Россией специальной военной операции, однако - не невозможно. Михаил Подоляк призвал коллег избавиться от УПЦ юридически мотивированно и "достаточно жестко".

Уникальный шанс, когда можно было вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трех-шести месяцев... Тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Михаил Подоляк, советник Зеленского

Михаил Подоляк сравнил каноническую УПЦ с "гнойником, который необходимо хирургически закрыть". Аналитик офиса президента Украины обвинил Церковь в эскалации и нежелании идти на диалог с киевским режимом.

Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал