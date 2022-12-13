Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС

Советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами местного телеканала "24 Канал". Эксперт пояснил, что за последние полгода работы на режимном объекте ситуация не сдвинулась с мертвой точки, а после "голословных заявлений" генерального директора Рафаэля Гросси нет никаких конкретных результатов, на которые рассчитывает киевский режим.
Довело до какого-то логического финала предложение сделать зону демилитаризации, вернуть в юрисдикцию Украины, вернуть туда профессиональный персонал, который занимается безопасностью ЗАЭС. Безусловно, все это сделано. К сожалению, это только голословные утверждения.
Михаил Подоляк, эксперт Украины
По мнению советника Зеленского, заявленные ранее утверждения МАГАТЭ до сих пор не реализованы "в каком-то конкретном логическом плане". Михаил Подоляк уточнил, что инспекторы просто приехали на ЗАЭС с проверкой ради выполнения своей миссии. По мнению аналитика, это говорит о недееспособность подобных международных институций.
В офисе Зеленского озвучили желаемый финал: "исчезновение или пожизненные сроки для руководства РФ".
Фото и видео: YouTube / 24 Канал
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