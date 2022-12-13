Михаил Подоляк признался в том, что Киев стремится нанести Москве "тотальный проигрыш".

В Офисе украинского президента озвучили желаемый для властей киевского режима финал боевых действий в регионе. В эфире местного телеканала советник главы государства Михаил Подоляк уточнил, что речь идет об исчезновении "с карты человеческой цивилизации" российского руководства, либо "пожизненные сроки" для политических лидеров. По мнению аналитика, оптимальным сценарием для украинских властей остается тотальный проигрыш РФ в ее специальной военной операции, обрушение российской действующей государственности.

Как только СВО закончится на границах 1991 года, внутри России начнется процесс обновления. Мы, безусловно, не будем переходить границы 1991 года, нам это не нужно. Нам нужно как можно быстрее финализировать и закончить. Михаил Подоляк, советник Владимира Зеленского

Иностранный эксперт добавил, что "после подписания репараций" киевский режим будет поднимать на глобальной геополитической арене вопрос, который связан с зоной трансграничной демилитаризации России. Также киевский режим рассчитывает, что ряд российских территорий должны будут выйти из состава РФ.

Подоляк заявил о сложностях в организации разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

Фото и видео: YouTube / Kremlin_Russian