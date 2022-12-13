Подоляк заявил о сложностях в организации разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпина

Советник Зеленского рассказал, что организацией встречи занимаются чиновники из Киева.

Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил об определенных сложностях в организации разговора между лидерами киевского режима и китайского председателя Си Цзиньпина. В эфире местного телемарафона чиновник пояснил, что подобная ситуация сложилась мз-за позиции, которую занимает Пекин. Организационными вопросам занимаются сотрудники министерства по иностранным делам, а также офис главы государства.

Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть - хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил. Михаил Подоляк, советник украинского президента

Напомним, что 21 марта украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий киевского режима Ирина Верещук в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила о том, что власти ждут подтверждения разговора Си Цзиньпина с Зеленским. Информация о возможности такого контакта также появилась в американской газете The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном.

Фото и видео: YouTube / УНІАН