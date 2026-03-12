В МИД России напомнили о том, почему крымчанам пришлось вернуться к России.

В Москве напомнили "банковскому отребью" Владимиру Зеленскому о процедуре референдума в Крыму. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 12 марта сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница таким образом прокомментировала слова лидера киевского режима, назвавшего ранее нелюдями тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что на самом деле в 16 марта 2014 году состоялся исторический выбор местного населения на референдуме.

То, что позволил себе Зеленский сказать в адрес тех, кто тогда принял участие в референдуме, поддержал его или, по крайней мере, не отрицал возможность людям высказаться в ходе демократической процедуры. То, что Зеленский сказал в их адрес сейчас, в эти дни - шокирует. Он их назвал <…> нечеловеческими особями. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

