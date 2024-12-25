В МИД РФ указали на более важные стремления россиян.

Во внешнеполитическом ведомстве объяснили, что россияне проделали потрясающую "работу над самими собой, которая дала результат", имея в виду то, что Россия стала спокойно относиться к мнению других стран, в том числе и коллективного Запада. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат заметила, что людям гораздо важнее как бойцы чувствуют себя на передовой линии и сопереживают о развитии РФ в едином порыве. По словам Марии Захаровой, это значимее, чем выстраивание отношений с другими странами на неравноправной основе.

Любите нас – прекрасно, поздравляем вас! Наконец-то вы обрели гармонию и что-то поняли. Вас подбешиваем мы? Сочувствуем. Или не сочувствуем, если это переходит грани разумного. Мы не говорим о том, что сейчас мы за смайлик, за фотографию, за возможность где-то покрасоваться готовы сдать позиции.. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik