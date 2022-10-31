Захарова: наличие в России ответственных СМИ помогло купировать ситуацию в Махачкале

Пресс-секретарь МИД РФ оценила хаос, который создают западные СМИ.

Наличие на территории России ответственных медиаресурсов помогло купировать катастрофическое развитие событий в Махачкале. Соответствующее заявление в ходе выступления на Втором форуме "Развитие медиа в меняющемся мире"м в пресс-центре "Россия Сегодня" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Национальные СМИ - это единственное, что сейчас является противоядием и способом предотвращать катастрофическое развитие. Если бы не было национальных, в том числе интегрированных в общее пространство, заключающих между собой договоры СМИ, то мы бы стали информационными рабами. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Сотрудница МИД РФ заметила, что последние развития событий, в том числе в Махачкале, доказывают ее позицию. По словам чиновницы, власти региона смогли купировать ситуацию за счет наличия собственных СМИ, коммуникационных площадок, национальных социальных сетей, которые направлены на сохранение порядка, а не хаоса. Мария Захарова добавила, что реакция в России на события в Махачкале, начиная от президента Владимира Путина, федерального правительства и корреспондентов показывает единство внутри государства.

Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"