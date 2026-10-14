В МИД РФ оценили влияние топливной сделки между Москвой и Вашингтоном по дизелю.

В Москве объяснили, что сейчас на кону стоит уничтожение энергетической инфраструктуры Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радио Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила, как влияет на общество существующая договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

Неужели непонятно, что если в стране, богатой нефтью и газом, разрушать нефтегазовую инфраструктуру, в целом это может повлиять на мировые энергетические процессы? <...> Нанесение вреда, ущерба, неосуществление попытки противодействовать этому, приведет к тому, что в этой взаимозависимой системе начнутся сбои. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова обвинила американских демократов в провоцировании топливного кризиса. По ее словам, за действиями Владимира Зеленского стоят американские ультралибералы.

Захарова: На Украине давно прозвенел электоральный будильник.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik