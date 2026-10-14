В МИД России объяснили колкие слова президента США о проведении выборов на Украине.

На украинской территории давно прозвенел электоральный будильник. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уверена, что лидер киевского режима давал интервью на английском языке, в котором очень интересно использовал глагол "choose" вместо "elect". Последнее слово в английском языке используется в значении "выборы". Таким образом, политический деятель от Банковой улицы говорил не об избрани нового главы государства, а о подборе лидера страны, не связывая этот процесс с законодательными электоральными процедурами.

Не знаю, оговорка ли это по Фрейду, или плохое знание языка, или он раскрыл секрет полишинеля, что никакого избирательного процесса он не планирует. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что в сухом остатке от Владимира Зеленского прозвучали две противоположные точки зрения на государственное устройство Украины.

Захарова сравнила с бредом слова главы МИД ФРГ об отсутствии у РФ ценностей.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik