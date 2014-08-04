Захарова: магистр – это от слова "маг", магическое что-то?

В МИД России оценили слова Элины Валтонен из Финляндии.

В Москве прокомментировали заявление руководителя внешнеполитического ведомства Финляндии Элины Валтонен, которая ранее публично сказала о том, что за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей. Ответ иностранной чиновнице в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что эту фразу в Хельсинки высказала дипломат, которая в реальности никогда не являлась дипломатом. На самом же деле женщина является бакалавром технических наук в сфере технологий по информационной безопасности. Степень в учебе была присуждена ей в 2004 году.

А буквально через год, налегке, не будучи, видимо, обремененной фундаментальными знаниями, она становится магистром экономики Хельсинкской школы экономики. Магистр – это от слова "маг", магическое что-то? Это что-то про волшебство, причем темных сил. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что пару дней назаданалогичное заявление о России прозвучало из уст бывшего премьер-министра Эстонии, а ныне главы верховной дипломатии и политики безопасности Каи Каллас.

Захарова: к власти в Западной Европе пришли бездари с методичками.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik