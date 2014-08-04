Захарова: к власти в Западной Европе пришли бездари с методичками

В МИД России рассказали о разосланных методичках политикам в ЕС.

Власти в странах Западной Европы сознательно отказываются от своего нейтралитета, когда принимают за основу высказываний политических элит готовые методички. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства с сожалением указала на то, что теперь у власти в коллективном Брюсселе находятся неучи и бездари, которым по факсу или электронной почте, азбукой Морзе или даже голубиной почтой присылаются методички о том, какие от них требуются публичные заявления. В Москве добавили, что обычно под совместным заявлением понимается не одна разосланная общая "методичка", а выработка союзниками единой позиции по волнующим мировую общественность вопросам с привлечением министров иностранных дел или других экспертов в той или иной области, но этого не происходит в данном случае.

Мало того, это предполагает диалог, это предполагает внесение изменений, корректировок, предложений, учет позиций и так далее. И потом принимается совместное заявление. Нет, это не совместное заявление. Это, как они там начали говорить в последние годы – нарратив, который упакован вот в такое ЦУ, ценное указание, и направлен всем для озвучивания. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

