МИД осудил исключение Украиной русского из списка языков, подлежащих защите

Мария Захарова призвала Украину соблюдать права человека.

В Москве осудили исключение Украиной русского из списка языков, подлежащих государственной защите. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге с журналистами в Санкт-Петербурге от 4 декабря сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что такие недружественные шаги демонстрируют общественности, что соседнее с нами государство не заинтересовано в мирном урегулировании регионального кризиса. МИД России призвал международные структуры объективно оценить такое постановление чиновников с Банковой улицы, а также вовремя принять меры для побуждения украинских властей соблюдать взятые на себя обязательства по правам человека.

То, что творится на Украине с языком – это полное безумие. И, конечно, подобные шаги свидетельствуют об отсутствии в Киеве настроя на мирное урегулирование, ведь одним из его условий должна быть отмена дискриминации по отношению к русскому языку, к русскоязычным гражданам, уважение прав всех проживающих на Украине национальностей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД: Киев проигнорировал предупреждение Турции об атака в Черном море.

Фото и видео: МИД России