Захарова: конкурс посольства США в Армении вызывает вопросы об их душевном равновесии

В МИД РФ рассказал о том, что профессионалы не могут быть популистами.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что конкурс посольства США в Армении вызывает вопросы об их душевном равновесии. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках брифинга с журналистами в Москве, отвечая на вопрос о проектах решения конфликта между Анкарой, Баку и Ереваном. Дипломат полагает, что профессионалы не должны скатываться до уровня популизма.

У меня иногда действия американской дипломатии в последнее время вызывают вопросы об их душевном равновесии. Нельзя скатываться до популизма. Если таким образом решать вопросы, то, наверное, не нужна была бы помощь специалистов и профессионалов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили о том, что любая инициатива по содействию мирному урегулированию конфликта прекрасна, но важно при этом кропотливо заниматься разработкой таких идей. По словам Марии Захаровой, мировая история показывает дипломатам, что решить тот или иной конфликт популизмом сложно. По мнению чиновницы, если США действительно ратуют за мир, то им не следует заниматься провокациями, влияющими на обострение конфликтов.

Захарова: нота от Лондона по осужденным в ДНР наемникам рассматривается в Москве.

Фото и видео: МИД России