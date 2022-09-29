Захарова: инциденты с "Северными потоками" произошли в полностью контролируемых США водах

В МИД РФ рассказали о том, что диверсия на трубопроводах происходила в водах Дании и Швеции.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что инциденты с "Северными потоками" произошли в полностью контролируемых США территориальных водах, торгово-экономическом пространстве Дании и Швеции, которое полностью контролируется американскими спецслужбами. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире проекта "Соловьев live". При этом на Западе ранее муссировались данные о том, что инцидент якобы произошел в нейтральных водах.

Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами, <...> которые полностью контролируют там обстановку. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД напомнили об угрозах США в адрес "Северного потока".

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live