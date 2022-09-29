В МИД напомнили об угрозах США в адрес "Северного потока"

Мария Захаров рассказала о диверсии в территориальных водах Дании и Швеции.

Вашингтон должен дать ответ, реализовал ли он угрозы в отношении "Северного потока". Соответствующее заявление во время эфира проекта "Соловьев live" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Ранее чиновница опубликовала в социальных сетях опубликовала видеозапись, сделанную в феврале 2022 года. На ролике президент США Джо Байден сказал о том, что если Москва решит вторгнуться на территорию Украины или российские войска пересекут государственную границу, то "Тогда уже не будет <…> "Северного потока". Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать".

Это не просто слова, это цели и задачи, которые были озвучены Вашингтоном в виде угрозы. Теперь они должны также четко сказать, угрозы января и февраля они реализовали? Больше ничего не надо. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница из МИД России полагает, что угроза со стороны американского лидера Джо Байдена в отношении "Северного потока" звучала, а попытки пресс-службы Белого дома оправдаться вызывают в Москве лишь жалость к ним. Мария Захарова добавила, что диверсия на газопроводах произошла в торгово-экономической зоне Дании и Швеции. Эти страны дипломат считает наиболее натоцентричными, а также "нашпигованными американскими вооружениями". В Москве уверены в том, что эти государства находятся под полным контролем спецслужб США, поэтому именно эти специалисты управляют обстановкой в регионе.

Захарова: США используют манипулятивные приемы, чтобы втянуть РФ в ядерную повестку.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

