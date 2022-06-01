Захарова: экспансия Польши в отношении Украины проводилась много лет

В МИД РФ оценил идеологическую зависимость Киева от Запада.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что идеологическая экспансия Польши в отношении Украины проводилась много лет. Такой информацией чиновница поделилась в эфире радиостанции Sputnik. По словам гостьи программы, ситуация, которую мировая общественность наблюдает сейчас, является лишь "вершиной айсберга". По мнению эксперта, Киев никогда не сможет стать полноправным участников Евросоюза в качестве независимого игрока. Она добавила, что у Украины не получит в данном европейском содружестве аналогичные права, которые у страны были в объединениях, сформированных на постсоветском пространстве.

Никаких прав ни у кого в рамках ЕС нет, если эти права не делегированы Вашингтоном в качестве блокирующей силы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил журналистам о том, что Польша начала захватывать западные территории Украины. Мария Захарова отметила, что на текущий момент речь ведется не о том, что Украина должна войти в состав ЕС, а о том, что страну "вскроют" и отведут ей такое место, которое будет выгодно для коллективного Запада. В МИД РФ полагают, что Западу интересно эксплуатировать украинских граждан и вывозить зерно с территории государства.

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Фото и видео: Вконтакте / радио Sputnik

