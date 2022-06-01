Захарова об увольнении омбудсмена Денисовой: у Рады сдали нервы

В МИД оценили решение депутатов Украины снять омбудсмена по правам человека должности.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала вопрос увольнения украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой. По словам чиновницы, у депутатов из Верховной Рады сдали нервы, а случай должен войти в антиисторию государства. Соответствующей информацией гостья поделилась в эфире радио Sputnik.

Это провокатор, который был призван решать судьбы людей…Она развела бурную деятельность на грани нездоровья, каждый день рассказывая о том, что россияне якобы насилуют украинских граждан, включая стариков и детей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что накануне украинские парламентарии проголосовали за освобождение Людмилы Денисовой от занимаемой должности уполномоченного по правам человека, которую женщина занимала с 2018 года. По мнению Марии Захаровой, от такого чудовищного вранья омбудсмена, нервы сдали даже у депутатов местного парламента.

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Фото и видео: Вконтакте / радио Sputnik

