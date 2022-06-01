Захарова об увольнении омбудсмена Денисовой: у Рады сдали нервы

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала вопрос увольнения украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой. По словам чиновницы, у депутатов из Верховной Рады сдали нервы, а случай должен войти в антиисторию государства. Соответствующей информацией гостья поделилась в эфире радио Sputnik.
Это провокатор, который был призван решать судьбы людей…Она развела бурную деятельность на грани нездоровья, каждый день рассказывая о том, что россияне якобы насилуют украинских граждан, включая стариков и детей.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что накануне украинские парламентарии проголосовали за освобождение Людмилы Денисовой от занимаемой должности уполномоченного по правам человека, которую женщина занимала с 2018 года. По мнению Марии Захаровой, от такого чудовищного вранья омбудсмена, нервы сдали даже у депутатов местного парламента.
Захарова оценила просьбу Украины исключить РФ из ЮНЕСКО.
Фото и видео: Вконтакте / радио Sputnik
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