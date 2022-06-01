Захарова оценила просьбу Украины исключить РФ из ЮНЕСКО

В МИД РФ сравнили действия Минкульта Украины со сказкой "Хорек на елке".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила просьбу Украины исключить РФ из состава участников ЮНЕСКО. По мнению чиновницы, такое обращение министерства культуры киевского режима является лишь одним из элементов в попытках разрушить системы международных отношений. Соответствующей информацией гостья поделилась в эфире радиостанции Sputnik. Дипломат добавила, что Украина продолжает пытаться навязать собственные правила миру. Она сравнила действия коллег и властей из соседнего государства с поведением персонажа из сказки для детей "Хорек на елке".

Это упрощенная модель, но похоже. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эксперты прокомментировали заявление Захаровой о возможности продовольственного кризиса на Украине.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

